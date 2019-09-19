غرفة الكرامة: سلاح الجو يواصل قصف المليشيات وغرف العمليات التركية بمصراتة

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة مواصلة سلاح الجو قصف مواقع المليشيات وغرف العمليات التركية، مشيرا الى إصابة دقيقة في غرف العمليات بمصراتة، ووقوع عدد من القتلى الأتراك.

هذا وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة على أن مقاتلات سلاح الجو تقوم بطلعات جوية وبغارات دقيقة لغرفة العمليات التركية داخل الكلية الجوية في مصراتة.

الشعبة نوهت في بيان لها أهالي مدينة مصراتة بأن هذه الغارات لن تكون الأخيرة، طالما ظلت المدينة تحتضن وتستضيف هذه الأنشطة المشبوهة لدول أجنبية ممولة للإرهاب داخل الوطن.

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