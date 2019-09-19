وكيل «داخلية الوفاق» يمنح عبدالجليل درع الوزارة

قدم وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد خالد مازن، درع الوزارة إلى وزير التعليم المفوض، عثمان عبدالجليل، على هامش زيارة الأخير إلى مديرية أمن طرابلس.

وتوجه عبدالجليل إلى المديرية لتقديم الشكر إلى رجال الأمن، على الجهود المبذولة في خطة تأمين امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية للعام 2018-2019، حسب بيان «تعليم الوفاق»، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وشارك 2000 فرد من مديرية أمن طرابلس، في تأمين امتحانات الشهادة الثانوية، التي جرت بمقر جامعة طرابلس، حسب اللجنة الأمنية المشرفة على تأمين الامتحانات.

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وأكد عضو اللجنة، خالد صقر، في بيان سابق، أن أفراد الأمن انتشروا في قاعات ومدرجات الامتحانات والطرق المؤدية إليها لتسهيل الحركة داخل الجامعة وخارجها، كما أمنوا وصول الأسئلة إلى قاعات الامتحان فضلًا عن توزيع وجبة الإفطار على الطلبة. ولفت صقر إلى أنه لم تسجل أي خروقات أمنية خلال فترة الامتحانات، مشيدًا بتكاتف جهود أفراد الأمن والجهات التابعة لها وتنفيذها الخطة الأمنية.

ومن المقرر إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية، للدور الأول لهذا العام، اليوم الخميس، في حفل رسمي، وفق تصريح مدير المركز الوطني للامتحانات، الدكتور محمد البوعزي.

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