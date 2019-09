المتوسط:

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير سفيان سلمان القضاة، عن إفراج ليبيا لاثنين من أصل ثلاثة مواطنين اردنيين كانوا محتجزين لديها منذ اكثر من عام.

وأوضح القضاة بأن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي محمد سياله الاسبوع الماضي ابلغه خلاله بقرار حكومة بلاده الافراج عن المواطنين الاردنيين الذين كانوا محتجزين لديهم.

وأعرب القضاة عن أمله في أن يتم الإفراج قريبا عن المواطن الأردني الثالث حسب ما وعد الجانب الليبي مؤكدا بان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ستستمر بجهودها واتصالاتها مع الجانب الليبي الشقيق الى ان يتم تأمين عودة المواطن الثالث.

The post ليبيا تفرج عن أردنيين اثنين كانا محتجزين لديها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية