محمد عماري يناقش مع مواصلات الوفاق سبل تركيب صالة ركاب جديدة بمطار مصراتة

ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد أمس الأربعاء وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق لبحث جملة من المشاريع التي تعكف وزارة المواصلات على إنشائها.

اللقاء تناول وفقاً لإدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي توثيق الهجمات التي يتعرض لها مطار معيتيقة ممن وصفهم بـ”القوات المعتدية على طرابلس” (القوات المسلحة الليبية) ، متهماً الاخيرة بعرقلت حركة الملاحة الجوية في المطار وزادت من معاناة المواطنين على حد زعمهم.

وتطرق اللقاء إلى ما وصلت إليه الأعمال الجارية لاستكمال مشروع صالة الركاب وبقية المشاريع بمطار معيتيقة.

كما تم تدارس تفعيل النقل البحري بين ليبيا وتونس لتسهيل حركة المسافرين والنقل بين البلدين وبحث تسريع الأعمال الجارية في مشاريع الطرق بالجنوب ومنها الطريق الرابط بين الشويرف والشاطئ وكذلك الوقوف على ما وصل إليه مشروع صيانة الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة وطرابلس.

وقدم وزير مواصلات الوفاق خلال اللقاء عرضاً لمشروعي إعادة بناء جسر الـ27 جسر طريق المطار.

المجتمعون ناقشوا الاستعدادات لإنشاء صالة ركاب بمطار مصراتة وتوريد أجهزة تفتيش والمعدات الخاصة بالمطار والميزانية التقديرية لمطار زوارة.