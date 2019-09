المتوسط:

نظم مكتب الأمن والسلامة بديوان مجلس النواب محاضرة توعوية للموظفين بديوان المجلس تحت عنوان ” إرشادات السلامة في الإدارات والمكاتب” بحضور مدير مكتب الأمن والسلامة ومدير مكتب متابعة وضمان الجودة ومدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ومدير إدارة التقنية والمعلومات.

وجاء في المحاضرة أهم الإرشادات التي تحقق أمن وسلامة العاملين بالديوان والتي تساهم بشكل كبير في التقليل من خطورتها وتوفر للموظف السلامة والراحة ، كما تم التأكيد فيها على كافة التعليمات التي يجب اتباعها للحد من المخاطر الممكن حدوثها أثناء تأدية العمل.

وقدم شرحا تفصيليا عن كيفية اتباع الإرشادات الأساسية والرئيسية من أجل ضمان القيام بالأعمال والانشطة اليومية بنجاح تام .

وتم توزيع مطويات توضيحية توعوية تعليمية تتناول كافة الإرشادات السلامة الواجب اتباعها في الإدارات والمكاتب بالديوان.

The post محاضرة توعوية لأعضاء مكتب الأمن والسلامة بديوان مجلس النواب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية