وزير الدولة لشؤون المرأة تلتقي المرشحات للمشاركة في دورات منظمة المرأة العربية

التقت وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية المفوضة بحكومة الوفاق “أسماء الأسطى” ، الثلاثاء، بالنساء اللائي ترشحن عبر وزاراتهن للمشاركة في الدورات وورش العمل التي أقامتها منظمة المرأة العربية في جامعة الدول العربية، التي ليبيا عضو دائم في مجلسها التنفيذي، وتمثلها الوزيرة.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض الصعوبات التي اعترضت مشاركاتهن في الخارج والعمل على تذليلها بما يحقق لهن من تنمية معرفية وتدريبية.

واتفق الحضور على ضرورة البدء في تنفيذ برنامج دوري متمثل في القاء المحاضرات التي تهدف لنقل ونشر المعرفة على زميلاتهن و إكسابهن معرفة بتدريبهن وتطويرهن، اللائي سينقلن لاحقًا ما استفدن منه للنساء العاملات كلا في مجالها

