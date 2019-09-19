بلدية بنغازي تضع آلية لجباية الرسوم المالية

ليبيا – عقدت لجنة السياسات المالية والتنمية الإقتصادية والإستثمار ببلدية بنغازي إجتماعها الدوري برئاسة عضو المجلس التسييري للبلدية ادريس غيث اقدورة بحضور أعضاء المجلس التسييري للبلدية وأعضاء اللجنة.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية اقتراح الرسوم ذات الطابع البلدي وتحديد طرق تحصيلها والعمل على جبايتها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة جميع الموارد المالية للبلدية والإستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المحلية وتشجيع القطاع الخاص من خلال وضع خارطة إستثمارية تحدد فيها الفرص الإستثمارية المُتاحة بما لايتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.

وأكد الإجتماع على أن المصلحة العامة تقتضي أن تتوحد جميع الجهود وتتكاثف من أجل تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحقيق الانتعاش الاقتصادي للمدينة.

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