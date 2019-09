“الحاسي”: دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ملف تتابعه هيئة الرقابة الإدارية

المتوسط:

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي أن موضوع ذوي الاجتياحات الخاصة وإدماجهم في المجتمع من الملفات التي تتابعها الهيئة مع الجهات المختصة في الحكومة المؤقتة، وسيتم بذل المزيد من الجهد حتى تقوم الحكومة بوضع البرامج والخطط وتوفير الامكانيات لهذه الفئة المهمة من المجتمع…

جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء بمقر الهيئة مع أعضاء جمعية الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمدينة البيضاء..

واستمع رئيس الهيئة لشرح حول الجمعية ودورها في رعاية ودعم ذوي الاجتياحات الخاصة، والمشاكل التي تواجه الجمعية من أجل إدماج هذه الفئة في المجتمع وتمكينها من ممارسة دورها في بناء الدولة..

