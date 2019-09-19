محاضرة لموظفي ديوان مجلس النواب في إرشادات السلامة

نظم مكتب الأمن والسلامة بديوان مجلس النواب، اليوم الخميس، محاضرة توعوية للموظفين بالديوان، تحت عنوان «إرشادات السلامة في الإدارات والمكاتب».

وتناولت المحاضرة أهم الإرشادات التي تحقق أمن وسلامة العاملين بالديوان، وتسهم في التقليل من خطورتها وتوفر للموظف السلامة والراحة، حسب بيان على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

وتطرق المحاضرون إلى كل التعليمات التي يجب اتباعها للحد من المخاطر الممكن حدوثها أثناء تأدية العمل، مع تأكيد الالتزام بها.

كما قدمت المحاضرة شرحا تفصيليا عن كيفية اتباع الإرشادات الأساسية والرئيسية من أجل ضمان القيام بالأعمال والأنشطة اليومية بنجاح تام، ثم وزعت مطويات تعليمية، تتناول كل إرشادات السلامة الواجب اتباعها في الإدارات والمكاتب بالديوان.

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