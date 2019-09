المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الكرامة سوق الجمعة، أن القوات البحرية اعترضت زورق حربي ايطالي داخل المياه الإقليمية، وأجبرته على الخروج.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن زورق سلوق التابع لسرية سوسة المقاتلة، تكفل بمتابعة الزورق الإيطالي لحين خروجه من المياه الإقليمية الليبية.

The post اعتراض زورق حربي إيطالي في المياه الإقليمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية