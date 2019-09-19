اليوم.. وزارة التعليم بحكومة الوفاق تعلن نتيجة الشهادة الثانوية

جددت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني الليبية التأكيد على أنه سيتم اليوم اعلان نتائج الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019/2018 الدور الأول.

وقالت وزارة التعليم في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية أن موعد الاعلان عن النتائج للصف الثالث الثانوي سيكون مساء اليوم الخميس الساعة الـ12 مساءا بتوقيت ليبيا عبر مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، وسيتم عرضها لاحقاً على منظومة imtihanat .

والتي سيتم عرضها على موقع منظومة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر الخاص بالوزارة من خلال زيارة موقع منظومة نتائج الامتحانات عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت:

www.imtihanat.com

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