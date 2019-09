المتوسط:

أعلنت وحدة الدعم الالكتروني التابعة للقوات المسلحة، اليوم الخميس اختراق منظومة اللاسلكي الجديدة التابعة للبحرية التركية من قبل “وحدة الدعم الالكتروني طرابلس”

وأوضحت الوحدة أن الاختراق تم بمحور عين زارة ووادي الربيع، مؤكدا أنه تم التشويش على كافة المحطات.

