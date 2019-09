المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الجيش الوطني، استهداف سلاح الجو مواقع لمليشيات الوفاق في محيط منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

كما أعلنت غرفة عمليات الكرامة سوق الجمعة أن سلاح الجو قصف تمركزات المليشيات الإجرامية في شارع الخلاطات وعين زارة.

The post استهداف ميليشيات الوفاق في صلاح الدين وشارع الخلاطات وعين زارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية