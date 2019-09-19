تخصيص 2 مليون لتر من الوقود لمحطات الكفرة

قال عضو المجلس التسييري لبلدية الكفرة، المكلف بملف أزمة الوقود – مفتاح بوخليل – ان أزمة نقص الوقود بالمحطات العاملة في نطاق بلدية الكفرة قد شارفت على الانتهاء.

وأضاف – بوخليل – في تصريح خص به “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الخميس، بأنه قد تم الاتفاق على تخصيص حصة من وقود البنزين لمحطات الكفرة، وقد بلغت 2 مليون لتر سيتم توزيعها على مدار شهر كامل اعتباراً من يوم السبت القادم تصل عن طريق مستودع السرير.

وأوضح – بوخليل – ان الاتفاق جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الأربعاء بمقر شركة البريقة لتسويق النفط بمدينة بنغازي وبحضور مدراء وممثلين عن شركات تسويق الوقود (البريقة، الراحلة، ليبيا نفط، الشرارة) بالإضافة إلى مدير أمن الكفرة ورئيس اللجنة الوقود ومدير مكافحة التهريب وعضو المجلس التسييري لبلدية الكفرة، المكلف بملف الوقود.

وأشار- بوخليل – إلى ان الاجتماع كان حاسماً في إيجاد حل نهائي لأزمة نقص الوقود، وان الشركات الأربعة تعهدت بتحمل تكاليف نقل الكمية من مستودع السرير إلى محطات الوقود العاملة داخل نطاق بلدية الكفرة.

وتابع – بوخليل – بأنه في حال نفاذ مخزون الوقود من مستودع السرير سيتم تزويد المحطات بالوقود عن طريق مستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي.

وحول تكاليف النقل، أوضح – بوخليل – ان بعد المسافة من رأس المنقار إلى بلدية الكفرة سيكون العايق الوحيد وان البلدية تسعى إلى الاتفاق مع الشركات الأربعة لوضع حلاً له، وقد توصلنا مبدئياً إلى اتفاق مع شركة الراحلة من شأنه ان تتحمل الشركة نصف التكلفة والنصف الآخر تتحمله بلدية الكفرة.

كما أكد – بوخليل – بأنهم طالبوا الشركات بضرورة زيادة عدد محطات الوقود العاملة في نطاق البلدية وفتح محطات جديدة، بالإضافة إلى صيانة المحطات العاملة حالياً والتي يصل عددها إلى 5 محطات وهي الآن تعمل بنصف قوتها بسبب وجود أعطال في مضخات تزويد الوقود.

واختتم عضو المجلس التسييري الكفرة، المكلف بملف أزمة الوقود – مفتاح بوخليل – تصريحه لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” بمباركة قرار المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي رقم (125) لسنة 2019، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، واصفاً القرار بـ “خطوة في الاتجاه الصحيح”، على حد قوله.

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