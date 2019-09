مدير إدارة المختبرات بصحة المؤقتة يتفقد مصارف الدم بدرنة

المتوسط:

أجري مدير إدارة المختبرات ومصارف الدم بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور عقيلة حويل زيارة تفقدية لمصارف الدم بالمرافق الصحية بدرنة.

كما اطلع مدير إدارة المختبرات ومصارف الدم برفقة مدير عام مستشفي الوحدة درنة ابراهيم عزوز ومدير إدارة الخدمات الصحية درنة شعيب بوفجرة علي خدمات مصرف الدم بمدينة درنة بحضور عدد من المختصين في مجال المختبرات الطبية ونقيب المختبرات بمدينة درنه ورئيس اللجنة العلمية بهدف التأكيد علي حاله الجهوزية الكاملة والقضايا التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية وتقييم الاداء الوظيفي للعاملين بأقسام المختبرات ومصارف الدم وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام 2019 .

وناقش مدير إدارة المختبرات ومصارف الدم بالوزارة الاستعدادات للعمل علي إقامة ورشة عمل خاصة بالمختبرات وذلك بالتنسيق مع الخدمات والمستشفى ونقابة المختبرات الطبية درنه لتطوير وتحسين العمل داخل المختبرات الطبية الوحدات الصحية .

