المتوسط:

شرع مجلس التخصصات الطبية بمقر ديوان وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء في إجراء إمتحانات الجزء الأول في تخصص أمراض الجلدية .

وأوضح منسق مجلس التخصصات الطبية البيضاء محمد الجبالي بأن الإمتحانات أجريت بحضور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب لعدد “21 “طبيبه من مستشفي الثورة التعليمي بالبيضاء ومستشفي الوحدة درنة مضيفآ بأن هذه الامتحانات تأتي في إطار الرفع من مستوى الخدمات الطبية وتأهيل الأطباء الليبيين تأهيلا عاليا ودقيقا في مختلف التخصصات الطبية بما يؤهلهم للعمل بالمرافق الصحية كاختصاصيين في هذه المجالات.

وأضاف الجبالي ” بأن الإمتحانات التي أجريت صباح الْيَوْمَ الاثنين متكونة من ” العديد من الأسئلة ” متوافقة ومعززة لاستراتيجية المجلس في التوسع الرأسي والأفقي للخدمات الصحية والتعليم الطبي وبفترة زمنيه استغرقت ثلاث ساعات للإجابة ، وتغطي هذه الأسئلة التشخيص، والفحوصات، والفحص السريري وعلاج المريضة في أجواء مناسبة، و بإشراف ومتابعة من قبل مشرف تدريب أمراض الجلدية الدكتور عبدالعزيز الحلافي ومشرف عام التدريب بمستشفي الثورة الدكتور فرج الحمري وهم دكاترة ذات كفاءة علمية متقدمة .

كما أكد منسق مجلس التخصصات الطبية محمد الجبالي بان كافة الامتحانات المؤجلة فالسابق ستعقد خلال الايام القادمة .

The post انطلاق امتحانات الجزء الأول لتخصص أمراض الجلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية