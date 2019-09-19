رداً على قرارها بالانفصال .. صنع الله يوقف رئيس شركة البريقة عن العمل

العنوان_طرابلس

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” بصفته رئيس الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط القرار رقم (07) لسنة 2019 بتاريخ اليوم 18 سبتمبر” بشأن إيقاف مستخدم عن العمل “

وكان هذا القرار صدر ضد ” خير الله صالح عبدالسلام ” عضو لجنة الأدارة للشؤون الفنية والمناطق الوسطى والشرقية التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط .

هذا وقد تم يموجب القرار الصادر اليوم إحالة ” خير الله صالح ” إلى المحامي العام للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليه .

يذكر أن ” خير الله صالح ” تم تعيينه رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط في شرق البلاد بعد انفصالها عن المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس واعتماد القرار 125 لسنة 2019 من قبل الحكومة المؤقتة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .

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