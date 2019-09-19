الثني يصدر تعليماته بضرورة تغطية كافة مناطق وشوارع بنغازي بأعمال النظافة العامة

ليبيا – شدد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء على ضرورة الاهتمام بملف النظافة العامة في بلدية بنغازي وذلك خلال اجتماع عقده في إطار متابعته الدائمة للبلدية.

الثني ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة سير ملف أعمال النظافة العامة والعوائق والعراقيل التي تواجه سير العمل.

وأصدر تعليماته بضرورة تغطية كافة مناطق وشوارع المدينة بأعمال النظافة العامة حفاظاً على صورة المدينة.

كما حضر الاجتماع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني ومدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي إضافة إلى الشركة المستلمة لأعمال النظافة العامة بمدينة بنغازي.