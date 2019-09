المتوسط:

طالبت الإدارة العامة الدعم المركزي فرع تاجوراء، جميع منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي-فرع تاجوراء

من ضباط وضباط صف ضرورة الحضور والتواجد داخل المقر يوم الأحد القادم الموافق 22/9/2019.

وأشارت الإدارة العامة للدعم المركزي، إلى أنه يتوجب عليكم الحضور بالقيافة التامة حسب تعليمات رئيس الفرع.

