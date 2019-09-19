شكشك يتقدم بمشروع قانون لمرتبات الوظيفة العامة للنواب المنقطعين والمنشقين في طرابلس

ليبيا – تقدم ديوان المحاسبة في طرابلس برئاسة خالد شكشك بمقترح مشروع قانون بشأن نظام مرتبات الموظفين في القطاعات العامة للنواب المقاطعين والمنشقين في طرابلس للاطلاع عليه والنقاش حوله.

ديوان المحاسبة بيّن في كتابه الذي نشر في المكتب الإعلامي التابع له للنواب المنقطعين والمنشقين في طرابلس أن المشروع تم تنفيذاً لقرار المؤتمر الوطني العام السابق والصادر في عام 2015، مشيراً إلى أن أعضاء المؤتمر لم يقوموا بدراسته.

وطالب شكشك المقاطعين والمنشقين في طرابلس بالإطلاع على المشروع والنظر فيه وتدوين كافة الملاحظات حوله لمعالجتها بحسب ما ينص عليه القانون.

وتضمن الكتاب أن المشروع يحمل أهدافاً استراتيجية واجتماعية من بينها تحسين الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى الإصلاحات الوظيفية العامة.

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