الوفاق تتابع مستجدات ملف تمكين المرأة

التقت وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية بحكومة الوفاق أسماء الأسطى، مع النساء اللائي ترشحن عبر وزاراتهن للمشاركة في الدورات وورش العمل التي أقامتها منظمة المرأة العربية في جامعة الدول العربية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، تم خلاله استعراض الصعوبات التي اعترضت مشاركاتهن في الخارج والعمل على تذليلها بما يحقق لهن من تنمية معرفية وتدريبية، حيث اتفق الحضور على ضرورة البدء في تنفيذ برنامج دوري متمثل في إلقاء المحاضرات التي تهدف لنقل ونشر المعرفة على زميلاتهن وإكسابهن معرفة بتدريبهن وتطويرهن، اللائي سينقلن لاحقًا ما استفدن منه للنساء العاملات كلا في مجالها.

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