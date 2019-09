المتوسط:

عقد بمقر وزارة العمل والتأهيل، اجتماعا تمهيديا لمناقشة آليات تنفيذ البرامج التدريبية في مدن الجنوب بالشراكة مع القطاع الخاص وفقاً للخطة التدريبية الوزارة للعام الحالي 2019 . كما ناقش الاجتماع البرامج التدريبية للموظفين في مكاتب العمل بمنطقة الجنوب ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها وفق برنامج عمل تدريبى سيشمل ريادة الاعمال فى المشروعات الصغرى والمتوسطة وبرامج التنمية البشرية والقيادية والادارية . كما نوقش آليات إشراك حاملي الأرقام الإدارية في البرامج التدريبية التي تطلقها الوزارة. الاجتماع ترأسه الأستاذ جمعة المبروك مدير إدارة التدريب الوظيفي وبحضور السيدة ربيعة عمار مدير مكتب الاعلام والتواصل والسيد محمد الهادى مدير مركز الشرارة للتدريب والتطوير .

The post “عمل الوفاق” تناقش آلية تنفيذ البرامج التدريبية في مدن الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية