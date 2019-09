المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية شحات، بأنه سوف يتم توزيع أسطوانات غاز الطهي هذا اليوم بمستودع ( الصفصاف ).

وأشار المكتب الإعلامي لبلدية شحات، إلى أن اللجنة المكلفة لمتابعة المستودعات و محطات الوقود تشرف على عملية توزيع الأسطوانات.

