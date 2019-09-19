المجموعة الأولى من مرضى الأطفال تغادر بنغازي لتقي العلاج في روما

العنوان_بنغازي

تصل غداً الجمعة إلى المطار العسكري في روما طائرة مخصصة من وزارة الدفاع الايطالية على متنها المجموعة الأولى المكونة من خمسة قاصرين من مدينة بنغازي وذلك في إطار المبادرة الإنسانية للتعاون الايطالي بمجال الرعاية الصحية لصالح مرضى الأطفال الليبيين.

وزارة الخارجية الايطالية أوضحت بحسب مانقلته عنه وكالة “نوفا” أنه سيستقبل الأطفال نائبة وزير الخارجية الإيطالية إيمانويلا ديل ري ووكيل وزارة الدفاع جوليو كالفيزي.

وسيتم علاج المرضى الذين يعانون من أمراض دموية حادة في مستشفى بامبينو جوزيه للأطفال في روما والذي تعاون معه الجانب الإيطالي في إطار هذه المبادرة.

وتأتي المبادرة تنفيذا لقرار صدر في 17 يوليو بتخصيص ديل ري مبلغ 4 ملايين يورو لصالح 14 مريضاً من الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض الدم الوبائية الخطيرة الذين يتم علاجهم في مستشفى بنغازي.

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