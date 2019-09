المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية المنشية الجميل، بأنه تم اجتماع اللجنةالتسييرية لبلدية المنشية الجميل بتاريخ 9_ 9_ 2019.

وأشار المكتب الإعلامي لبلدية المنشية الجميل، إلى أنه تم مناقشة ما تواجهه البلدية وكيفية وضع حلول رسمية ومناقشة العديد من الملفات الخاصة بالقطاعات الخدمية للبلدية .

