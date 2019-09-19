الإفراج عن أردنيين كانا محتجزين في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الأربعاء، إطلاق سراح اثنين من بين 3 محتجزين أردنيين في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في تصريحات صحافية، “إن الوزير أيمن الصفدي، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي محمد الطاهر سياله الأسبوع الماضي، أبلغه خلاله بقرار حكومة بلاده، الإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين كانوا محتجزين لدى حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا”.

كما أعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، عن أمله في الإفراج عن المواطن الأردني الثالث خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا استمرار جهود واتصالات الخارجية الأردنية للإفراج عن الأردني الثالث.

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