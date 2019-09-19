اجتماع دولي في برلين لبحث سبل تسوية الأزمة الليبية

عقد الثلاثاء في مدينة برلين اجتماع دولي حول ليبيا على مستوى المبعوثين الخاصين بمبادرة من السلطات الألمانية، شارك فيه ممثلون عن كل من الولايات المتحدة وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، إضافة إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وحسب بيان للخارجية الروسية فقد قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، عرضا لتقرير رئيسي تضمن تقييمات وآراء حول تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا.

هذا وسعى الاجتماع إلى إيجاد حلول جذرية لإنهاء الأزمة والاتفاق على تسوية سياسية بين الأطراف الفاعلة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق في برلين في أوائل أكتوبر المقبل.

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