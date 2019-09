المتوسط:

أعلن مسؤولون حكوميون من إيطاليا وليبيا أنهم يضعون اللمسات الأخيرة للأعمال على امتداد الطريق من رأس جدير على الحدود الليبية مع تونس وحتى معبر امساعد على الحدود مع مصر.

وقالت السفارة الليبية في روما إن أعمال البناء على الطريق الساحلي في ليبيا ستنفذ كجزء من “اتفاقية الصداقة” بين البلدين.

وبحسب ما ورد تم توقيع الاتفاقية بين ليبيا وإيطاليا في عام 2008 لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بقيمة 5 مليارات دولار في ليبيا، وشهدت تخصيص 250 مليون دولار سنويا لمدة 20 عاما.

The post مسؤولون ليبيون وإيطاليون يعلنون وضع اللمسات الأخيرة للعمل على طريق رأس اجدير امساعد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية