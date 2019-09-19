دورة تدريبية في مديرية أمن طرابلس للاحتفال بيوم الشرطة

تعقد مديرية أمن طرابلس، دورة تدريبية لعناصر المديرية لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، في إطار الاستعداد للاحتفال بيوم الشرطة.

وحسب بيان للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، فإنه تقرر بعد التنسيق بين مدير الإدارة العامة للتدريب ومدير أمن طرابلس، أن «يتكون طاقم التدريب من خيرة ضباط وضباط الصف المتخصصين في التدريب التابعين للإدارة».

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وأضاف البيان: «التحق بالدورة 120 متدربا، ومن خلال متابعة العملية التدريبية لوحظ أن النتائج جيدة».

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