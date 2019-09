اليوم.. إعلان نتائج الشهادة الثانوية الدور الأول

المتوسط:

أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه سيتم اليوم الخميس اعلان نتائج الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019/2018 الدور الأول.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية أن موعد الاعلان عن النتائج للصف الثالث الثانوي سيكون مساء اليوم الخميس الساعة الـ12 مساءا بتوقيت ليبيا عبر مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، وسيتم عرضها لاحقاً على منظومة imtihanat . والتي سيتم عرضها على موقع منظومة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر الخاص بالوزارة من خلال زيارة موقع منظومة نتائج الامتحانات عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

