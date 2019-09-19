شركة الهروج: ميناء رأس لانوف سيشهد ارتفاعًا في قدرته التخزينية

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، عن استبدالها الخزان رقم 7 في ميناء رأس لانوف، والذي تبلغ سعته 500 ألف برميل من النفط الخام.

وأوضحت شركة الهروج أن هناك استعدادات لإنشاء واستبدال الخزانين رقم 4 و12، نظرا لما لحق بهما من أضرار خلال الأعمال العسكرية عام 2016

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فإن مشروع استبدال الخزانات ساهم في رفع سعة التخزين في الميناء إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016، ومن ثم زيادة عمليات الإنتاج وكذلك حل أزمة توقف حقول الإنتاج خاصة في فصل الشتاء والذي تتعطل فيه حركة الموانئ النفطية بسبب سوء الاحوال الجويةً .

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