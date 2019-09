المتوسط

قال عضو المجلس التسييري لبلدية الكفرة، المكلف بملف أزمة الوقود – مفتاح بوخليل – ان أزمة نقص الوقود بالمحطات العاملة في نطاق بلدية الكفرة قد شارفت على الانتهاء.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بأنه قد تم الاتفاق على تخصيص حصة من وقود البنزين لمحطات الكفرة، وقد بلغت 2 مليون لتر سيتم توزيعها على مدار شهر كامل اعتباراً من يوم السبت القادم تصل عن طريق مستودع السرير.

وأوضح – بوخليل – ان الاتفاق جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الأربعاء بمقر شركة البريقة لتسويق النفط بمدينة بنغازي وبحضور مدراء وممثلين عن شركات تسويق الوقود (البريقة، الراحلة، ليبيا نفط، الشرارة) بالإضافة إلى مدير أمن الكفرة ورئيس اللجنة الوقود ومدير مكافحة التهريب وعضو المجلس التسييري لبلدية الكفرة، المكلف بملف الوقود.

وأشار- بوخليل – إلى ان الاجتماع كان حاسماً في إيجاد حل نهائي لأزمة نقص الوقود، وان الشركات الأربعة تعهدت بتحمل تكاليف نقل الكمية من مستودع السرير إلى محطات الوقود العاملة داخل نطاق بلدية الكفرة.

وتابع بأنه في حال نفاذ مخزون الوقود من مستودع السرير سيتم تزويد المحطات بالوقود عن طريق مستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي.

The post “تسييري الكفرة”: أزمة الوقود أوشكت على الانتهاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية