ميناء البريقة يصدر شحنتين من الديزل والزيت الثقيل

أعلن المكتب الإعلامي بميناء مرسى البريقة التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن تسفير ناقلة الزيت الثقيل المسماه EVINCO التى ترفع العلم السويدي شحنه كميه وقدرها 12 الف طن تقريبا متجه الى مالطا.

كما أضاف المكتب انه تم تسفير ناقلة النافثا المسماة CAPE BACTON شحنه كميه وقدرها 27 الف طن تقريبا تتجه بهذه الشحنة إلى مالطا.

ويذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أن إيرادات شهر يوليو المنصرم من مبيعات النفط الخام ومشتقاته إضافة إلى الضرائب من عقود الامتياز بلغت 2.1 مليار دولار أميركي.

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