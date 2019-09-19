إزاحة الستار عن أول مركز متخصص في جراحات العظام بالمنطقة الغربية

قام الوكيل العام لوزارة الصحة محمد عيسى، اليوم الخميس، بإزاحة الستار عن حجر أساس مشروع أول مركز متخصص في مجال جراحات العظام والأوعية الدموية والجراحات العامة والتأهيل (علاج طبيعي) في المنطقة الغربية إيذانًا بتنفيذه بمدينة زوارة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن مدير إدارة المشروعات محمد العزومي، أكد أن المدة المحددة لاستكمال تنفيذ المشروع هي 9 أشهر بسعة سريرية تبلغ 40 سرير، كما أن المركز مزود بغرف عمليات على مستوى عالي من التجهيز وغرف عناية وقسم إسعاف متطور.

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