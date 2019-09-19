أبل تستعد اليوم لإطلاق نظام iOS 13 المشغل لهواتف أيفون

تطلق شركة أبل الأمريكية التحديث الجديد لنظام تشغيل هواتف آيفون الذكية IOS 13 بعد انتهاء فترته التجريبة، والذي سيتم إطلاقه مساء الخميس 19 سبتمبر في تمام السابعة مساءً بتوقيت طرابلس.

وتشمل المميزات الجديدة في النظام، وضعية الظلام Dark Mode وخدمة ألعاب أركيد Apple Arcade وتجربة الخرائط مثل Google Street Vie ومجموعة من أدوات تحرير الصور والفيديو الجديدة.

وسيكون الأمر أشبه بحصولك على آيفون جديد تماماً، دون الحاجة لدفع مبلغ طائل لشراء نسخة جديدة من آيفون، بمعني يمكن لمستخدمي هاتف آيفون 6 التمتع بأغلب المميزات الموجودة في هاتف آيفون 11.

ويتاح نظام تشغيل أبل iOS 13 كتحديث مجاني ابتداء من هواتف آيفون 6s والإصدارات الأحدث على أن يتوفر إصدار تحديث نظام ios 13.1 فى الـ 30 من سبتمبر الجاري.

يذكر أن التحديث لن يكون متوفراً لأجهزة آيفون 6 أو آيفون 6 بلس، والاصدارات التي قبلها مثل آيفون 5s أو آيفون 5c، والتي ستفقد فرصة التحديث أيضا.

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