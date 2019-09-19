لجنة السياسات المالية ببنغازي تناقش جباية الرسوم وتشجيع الاستثمار بالبلدية

العنوان_بنغازي

عقدت لجنة السياسات المالية والتنمية الإقتصادية والإستثمار ببلدية بنغازي امس الاربعاء إجتماعاً برئاسة عضو المجلس التسييري” إدريس اقدورة” ضم الاجتماع أعضاء المجلس التسييري للبلدية.

وتم خلال الاجتماع مُناقشة اقتراح الرسوم ذات الطابع البلدي ،وتحديد طُرق تحصيلها ،وتشجيع القطاع الخاص من خلال وضع خارطة إستثمارية تُحدد فيها الفرص المُتاحة بما لايتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.

بالاضافة للتأكيد بإن المصلحة العامة تقتضي أن تتوحد جميع الجهود وتتكاثف من أجل تحسين مستوى الخدمات تحقيق الانتعاش الاقتصادي للمدينة.

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