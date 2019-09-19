أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي لليوم الخميس

تشهد أسعار بيع العملات الأجنبية ارتفاع مستمر هذه الأيام أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس 19 -9-2019 مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

1 دولار = 4.340 دينار ليبي

1 يورو = 4.730 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 5.300 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.680 دينار تونسي (بن قردان)

حوالات دبي = 4.360 دينار ليبي

حوالات تركيا = 4.360 دينار ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس فتعتبر مستقرة مع انخفاض أو ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي:

الدولار الامريكي = 1.4103 دينار ليبي

اليورو: 1.5575 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 1.7585 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.4154 دينار ليبي

100 ين ياباني = 1.31 دينار ليبي

الريال السعودي = 0.376 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.384 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.4942 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.1456 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.248 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.1986 دينار ليبي

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