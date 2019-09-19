أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي لليوم الخميس

تشهد أسعار بيع العملات الأجنبية ارتفاع مستمر هذه الأيام أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس 19 -9-2019 مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:
1 دولار = 4.340 دينار ليبي
1 يورو = 4.730 دينار ليبي
1 جنيه استرليني 5.300 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 0.680 دينار تونسي (بن قردان)
حوالات دبي = 4.360 دينار ليبي
حوالات تركيا = 4.360 دينار ليبي
أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس فتعتبر مستقرة مع انخفاض أو ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي:
الدولار الامريكي = 1.4103 دينار ليبي
اليورو: 1.5575 دينار ليبي
الجنيه الاسترليني 1.7585 دينار ليبي
الفرنك السويسري = 1.4154 دينار ليبي
100 ين ياباني = 1.31 دينار ليبي
الريال السعودي = 0.376 دينار ليبي
الدرهم الاماراتي = 0.384 دينار ليبي
الدينار التونسي = 0.4942 دينار ليبي
الدرهم المغربي = 0.1456 دينار ليبي
الليرة التركي = 0.248 دينار ليبي
الايوان الصيني = 0.1986 دينار ليبي
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