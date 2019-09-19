الحلو يبحث مع هيلين وهوبتون وبوجيا الملف الليبي

اجتمع نائب المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، أمس في تونس، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دي هيلين.

وحسب البعثة الأممية، فقد بحث الطرفان سبل تعزيز الدعم الإنساني والتنموي للشعب الليبي، إضافة إلى معالجة أزمة الهجرة غير القانونية.

هذا كما بحث الحلو مع القائم بالأعمال البريطاني، نيكولاس هوبتون، القضايا الإنسانية والتنموية، وأكد الطرفان على أهمية استمرار وتمتين التعاون بين المملكة المتحدة والأمم المتحدة، من أجل استقرار ليبيا وازدهارها.

نائب المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية، كانت له مباحثات أيضا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا، تطرقا فيها إلى أوجه التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال الدعم الإنساني والتنموي لليبيا، وطرق وآليات معالجة قضية الهجرة.

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