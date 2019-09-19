وفد من مصلحة المطارات في زيارة لمطار بنينا الدولي.. والسبب

قام وفد من مصلحة المطارات برئاسة رئيس المصلحة المكلّف صالح الشتيوي، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالمصلحة بزيارة إلى مطار بنينا الدولي، لمناقشة الوضع الأمني بالمطار ومتابعة الاختراقات بصالة الركاب.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصلحة، أنه تم خلال الزيارة عرض الاختراقات التي سجلت من خلال كاميرات المراقبة بصالة الركاب، واتضح عدم التزام الجهات الأمنية بالمطار بأداء واجبها، وقد تم الاتفاق على إحالة هذه الاختراقات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لدخول صالة مغادرة الركاب.

وأضاف المكتب الإعلامي، أنه تم أيضا مناقشة المشاريع المتوقفة وأهمها مشروع ساحة وقوف الطائرات ومشروع ساحة وقوف السيارات، حيث تم الاتفاق على إحالة مقايسة الأعمال للمشروعين وإحالتهما إلى الهيئة العامة للمواصلات والنقل، كما تم مناقشة احتياجات الأمن والسلامة لتوفير ما يمكن توفيره وحصر الأعطال بسيارات الإطفاء وإحالتها بتقرير مفصل لمكتب الأمن والسلامة بالمصلحة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأنها.

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