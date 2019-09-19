سرقيوة على قيد الحياة 

خاص 218

رجحت مصادر تحدثث إليها 218 تسليم “سهام سرقيوة” عضو البرلمان المختطفة منذ السابع عشر من يوليو إلى قوة غير نظامية بمنطقة “بوعطني “.

وقالت المصادر أن القوة قد تسلمت مؤخرا النائبة سرقيوة من مجموعة معروفة باسم كتيبة أولياء الدم قامت بتغييبها طوال المدة الماضية.

ومن غير المعلوم ما إذا كانت القوة تنوي إطلاق سراحها بعد تردد أنباء عن مفاوضات تجرى خلال الأسابيع الماضية للوصول لصيغة ضامنة تكفل إخراجها دون الكشف عن مصير من قاموا بالعملية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية