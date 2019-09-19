واصفاً إياه بالعربي القذر.. متطرف ألماني يعتدي على ليبي مقعد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت صحيفة “بيلد الألمانية” خبر تعرض مواطن مقعد ليبي للضرب والإهانة في مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا فيما كان يسير على كرسي متحرك فهاجمه متطرف ألماني واصفاً إياه بالعربي القذر.

وأشارت – الصحيفة – إلى أن المشتبه به من ذات مدينة كيمنتس بولاية ساكسونيا التي كانت مسرحاً لمظاهرات ضد الأجانب العام الماضي، وأظهرت التحقيقات الأولية أن المشتبه به – البالغ من العمر 22 عاماً – أوقع الرجل من على كرسيه المتحرك وهاجمه.

وقال الضحية في تصريحات للصحيفة إن عدداً من الرجال اقتربوا منه ووصفوه بـ”العربي القذر”، ثم قام أحدهم بتسديد لكمات في وجهه، حتى سقطت من على الكرسي ليركله من ثم بقدمه.

وذكرت أن المشتبه به، الذي تم إيقافه بالقرب من مكان الحادثة، مسجل لدى الشرطة لارتكابه جرائم ذات دوافع يمينية والتسبب في إصابات جسدية.

وتجري السلطات ضد المشتبه به حالياً تحقيقات بتهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة والإهانة، حيث أُصيب المُقعد الليبي بإصابات طفيفة وتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

يُذكر أن “كيمنتس” شهدت في نهاية الصيف الماضي اشتباكات استمرت أسابيع عقب مقتل شاب ألماني يبلغ من العمر 35 سنة خلال احتفال شعبي، ويُشتبه في أن طالبي لجوء تورطوا في الجريمة.

وأثارت جريمة القتل -آنذاك- صدمة في المدينة فدعت عدة جماعات، بينها “برو كيمنتس” عبر موقع فيسبوك إلى مظاهرات شارك فيها المواطنون جنباً إلى جنب مع يمينيين متطرفين أشهر العديد منهم تحية هتلر النازية، وفتحت الشرطة تحقيقات في 10 حالات على الأقل، وتعرض 18 من المتظاهرين والشرطة لجروح أثناء المظاهرة.

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