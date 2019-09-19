«مالية الوفاق» تناقش ميزانيتي «الموارد المائية» و«رعاية أسر الشهداء»

ناقشت اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية في حكومة الوفاق، ميزانيات «الهيئة العامة للشباب والرياضة، والهيئة العامة للموارد المائية، وهيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين».

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر للجنة مع الجهات الممولة من الخزانة العامة؛ لمناقشة مشروع مقترح الميزانية العامة للعام 2020، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وعقد أول اجتماع للجنة، برئاسة الوزير فرج بومطاري، في 28 أغسطس الماضي، والذي شهد وضع الرؤية الخاصة بالميزانية للعام 2020.

وترتكز الرؤية خلال تلك المناقشات على «ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، والتوجه بقدر أكبر لنمط ميزانية تنموية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي، وفتح أبواب جديدة لسوق العمل لاستيعاب معدلات البطالة، مع مراعاة المبادئ والقواعد الأساسية لإعداد الميزانيات العامة»، حسب بيان سابق للوزارة.

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