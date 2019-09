المتوسط:

أكد إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب، أن المجتمع الدولي أصبح ينفض يده من حكومة الوفاق، في ظل وجود تحركات داخل مجلس الأمن لدعم القوات المسلحة.

وأشار البرلماني، إلى أن الدول الكبرى لها علم بتركيبة المجموعات والميليشيات المسلحة التي تتبع المجلس الرئاسي، المتكونة من متطرفين وأشخاص مطلوبين للمحاكم.

The post برلماني: المجتمع الدولي أصبح غير مقتنع بحكومة “السراج” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية