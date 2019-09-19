افتتاح المصرف الإسلامي اليقين بطرابلس

شهد فندق كورنتيا بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، افتتاح مصرف اليقين وهو مصرف إسلامي يتبنى مفاهيم الصيرفة الإسلامية في خدماته برأس مال وصل لـ 250 مليون دينار ليبي ويفتح أبوابه للزبائن ابتداء من يوم الأحد القادم بمقره ببرج طرابلس.

وقال حسين عبدالقادر المدير العام المكلف لبوابة أفريقيا الإخبارية، بأن مصرف اليقين سيقدم خدمات مصرفية إسلامية بتقنيات حديثة، وقد تم اقتناء منظومة مصرفية رقمية ديجيتال بانك نسعى من خلالها تقديم خدمات إلكترونية عن بعد.

وأضاف المدير العام، أن المصرف يسعى لافتتاح فروع في كافة أنحاء ليبيا ويعتبر المقر الرئيسي بمدينة سبها وإدارة عامة بطرابلس.

ونوه حسين بأن المصرف سيمنح قروض إسلامية لتمويل مشاريع متوسطة وصغرى ومشاريع ناشئة وقروض بصيغ إسلامية، مشيرا إلى أن المصرف بدأ برأس مال 250 مليون دينار ليبي ثم الاكتتاب بـ 150 مليون دينار ليبي.

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