إصابة أحد السجناء أثناء الهجوم على شرطة النجدة في بنغازي

تعرضت إحدى دوريات قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي، أمس الأربعاء، إلى هجوم مسلح أصيب على إثره أحد السجناء بجروح.

مكتب الإعلام الأمني بقسم شرطة النجدة، أوضح أن السيارة الخاصة بنقل السجناء تعرضت للإصابة بوابل من الرصاص جراء هجوم مسلح من قبل الخارجين عن القانون أثناء قيام الدورية بنقل أحد السجناء من تجار المخدرات إلى مركز شرطة العروبة.

وأشار مكتب الإعلام الأمني، أن الهجوم الذي نفذه الخارجين عن القانون بالقرب من مركز بنغازي الطبي، كان محاولة فاشلة لتهريب تاجر المخدرات الذي أصيب بجروح أثناء ذلك الهجوم.

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