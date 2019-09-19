وصول أردنيين إلى عمان قادمين من طرابلس بعد احتجازهما لأكثر من عام

وصل مساء أمس إلى الأراضي الأردنية، المواطنان الأردنيان المحتجزان في ليبيا لمدة عام، حيث كان في استقبالهم بمطار الملكة علياء، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان سلمان القضاة .

هذا وقال القضاة إنه وبجهود حثيثة من وزارة الخارجية والأجهزة المختصة الأردنية، قامت السلطات المعنية في ليبيا بالإفراج عن اثنين من أصل ثلاثة مواطنين أردنيين كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من عام، معربا عن أمله في الإفراج قريبا عن الأردني الثالث، خلال فترة زمنية قصيرة.

يشار إلى أن المفرج عنهما كانا من ضمن ثلاثة أردنيين محتجزين لدى إحدى المليشيات بمنطقة تاجوراء منذ عام.

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