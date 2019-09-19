اطلاق حملة أمنية موسعة في طبرق

العنوان_طبرق

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، عن إطلاق اللجنة الأمنية والحرس البلدية حملة موسعة على محلات بيع كماليات السيارات التي تبيع مواد مخالفة من شأنها تغيير معالم السيارة وسيتم مصادرتها.

وأكد بوالخطابية، أن اللجنة ستقوم بحملة على محلات بيع الأسلحة (الصيد والحربي) والذخائر وما في حكمها، مطالبًا من أصحاب المحلات والمواطنين التعاون مع اللجنة.

يذكر أن رئيس اللجنة التسييرية لبلدية طبرق، كان قد أعلن عن انطلاق حملة مكثفة تهتم بالقضاء على كافة المظاهر السلبية في المدينة والتي تؤثر على صحة المواطن وأمنه.

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