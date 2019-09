معالجة أوضاع النازحين محور اجتماع “معيتيق” ووزير الحكم المحلي

المتوسط:

اجتمعنا نائب رئيس المجلس الرئاسي أحم معيتيق، مع كل من وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة.

وتركز الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على بحث القصور في أداء بعض الإدارات داخل وزارة الحكم المحلي وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها وضرورة معالجة هذا القصور في اسرع وقت ممكن.

كما تم خلال الاجتماع، إستعراض ماتم من معالجات بشأن رفع المعاناة على النازحين من خلال التواصل مع عدد من البلديات،وضرورة تحديث اعدادهم وبياناتهم بشكل يومي.

