بسبب الاعتداء سائق سيارة إسعاف.. موظفي قطاع الصّحة ببلدية وادي عتبة يعلقون العمل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدان موظفو قطاع الصحة ببلدية وادي عتبة، الاعتداء الذي قامت به قوات الوفاق لسائق سيارة إسعاف، خلال توجهه لإسعاف حالة، من وادي عتبة للمركز الطبي بسبها.

وتعرضت سيارة الإسعاف للتخريب، نتيجة إطلاق النار عليها من قبل مجموعة من قوات الوفاق بالقرب من منطقة الفجيج، وقتل على إثرها المريض داخل السيارة.

وطالب الموظفون ـ في بيان صادر عنهم ـ الجهات المعنية بضرورة افتتاح نقطة أمن داخل المرافق الصحية بوادي عتبة وتكليف أفراد أمن من مختلف الجهات الأمنية ذات العلاقة.

وشدد العاملون على ضرورة تفعيل البوابة في مداخل البلدية، إضافة إلى عمل دوريات أمنية مترجلة داخل مناطق البلدية، وخاصة في فترة الليل، مشيرين إلى ضرورة استرجاع حق السائق ورد الاعتبار له وملاحقة ودحر قوات الوفاق، حسب البيان.

وأوضحوا أنه سوف تستمر عملية تعليق العمل بالقطاع الصحي في بلدية وادي عتبة، لحين النظر إلى المشكلة بعين الاعتبار.

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