دعوة لتضامن دولي لتوزيع اللاجئين العالقين في ليبيا

دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى التضامن الدولي للسماح بتوزيع اللاجئين العالقين في ليبيا على بلدان أخرى.

ومن جانبه، رحب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بالاتفاق المبرم مع الاتحاد الأفريقي ورواندا لإنشاء آلية لعبور اللاجئين لإجلاء اللاجئين المعرضين للخطر من ليبيا، مشيرا في بيان نشر على موقع وكالة الأمم المتحدة إلى أن “المفوضية بحاجة ماسة إلى بلدان أخرى للتقدم للمساعدة في إخراج الناس من الأذى وتقديم الحلول”.

وبدوره، حمل المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط فلافيو دي جياكومو السلطات الليبية مسؤولية ما يجري في مراكز الإحتجاز في ليبيا مشيرا إلى الظروف غير المقبولة في هذه المراكز وأن المنظمة لا تملك صلاحية تغيير نظام إدارتها، مطالبا بإغلاق هذه المراكز وإجلاء المهاجرين العالقين في ليبيا.

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